Казахстанские спасатели выручали пассажиров трех автобусов

Минувшей ночью в снежных заносах рядом с казахстанским городом Аягоз в снежных заносах застряли три междугородных автобуса с пассажирами, выручать их пришлось сотрудникам МЧС Казахстана.

Пассажиров трех междугородных автобусов минувшей ночью пришлось эвакуировать казахстанским спасателям – автобусы застряли в районе блокпоста из-за ограничения движения между городом Аягоз и селом Калбатау, которое застало их в пути – были эвакуированы 106 пассажиров и водителей техники.

"Спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции из пассажирского автобусов сопроводили и разместили в ближайшие пункты обогрева 92 человек, из которых 20 детей"

- МЧС Казахстана

Все пассажиры и водители были эвакуированы в пункт обогрева, также спасателям пришлось доставить туда 14 пассажиров малогабаритного автобуса, которые тоже попали в снежные заносы, передает Sputnik Казахстан.