Столицу Казахстана спасают от будущих паводков

После обильных снегопадов, обрушившихся на Казахстан, в столице страны Астане скопились огромные залежи снега, которые грозят с наступлением оттепели перерасти в сильные паводки, особенно в частном секторе мегаполиса.

Власти столицы Казахстана Астаны начали активно проводить противопаводковые мероприятия после обильных снегопадов, сообщает акимат города.

"В целом по району в профилактике паводков задействовано более 60 единиц спецтехники и около 30 рабочих. С начала зимнего сезона по настоящее время с территории района на снежный полигон вывезено более 7 тыс. кубометров снега"

- акимат Астаны

Особое внимание городские власти уделяют частному сектору мегаполиса – зачастую его жители не в состоянии убрать снежные залежи на своей территории, хотя они снег со своих дворов до дороги, на территорию города, откуда его будет вывозить за город специальная техника, передает Sputnik Казахстан.

Городскую территорию, в частности жилые массивы, расчищают районные акиматы и сотрудники ДЧС – особое внимание уделяется очистке арычно-лотковых (ливневых) сетей, а также вывозу снега.