Столицу Казахстана подморозило до -20

Столица Казахстана Астана переживает аномальное вторжение холодного воздуха – температура в городе опустилась почти до 20 градусов мороза, все силы коммунальщиков брошены на уборку снега.

В Астане сильно похолодало – температура воздуха упала до -18 градусов, на регион обрушились мощные снегопады, и по прогнозам казахстанских синоптиков, в скором времени может похолодать до -35, предупреждают метеорологи.

Еще три дня назад температура воздуха в городе держалась в районе -3 градуса, а накануне столицу Казахстана накрыли метели и обильный снегопад. Скорость ветра усилилась, а сегодня утром термометры показывали -18 градусов, передает Sputnik Казахстан.

Всех школьников Астаны до 9 класса включительно перевели на дистанционное обучение, а на улицы казахстанской столицы для уборки снега вышли практически все коммунальщики и коммунальная техника, сообщил акимат.

"За прошедшую ночь с 21 на 22 января коммунальные службы вывезли из столицы 4 508 грузовиков снега, это свыше 54 тыс кубометров снега. С утра 22 января в снегоуборочных работах задействованы свыше 2600 дорожных рабочих и более 1900 единиц спецтехники. Всего же с начала зимнего периода на полигоны из города 290 936 рейсами вывезли более 3,6 млн кубометров снега"

- акимат Астаны

Морозы и снежный апокалипсис наблюдают и в регионах – дорожные службы страны уже ограничили движение автотранспорта на трассах в 15 областях Казахстана.