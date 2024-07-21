Почти сто машин столкнулись на трассе в Казахстане

Небывалая массовая авария произошла на трассе на севере Казахстана. По последним данным, в цепном ДТП участвовали десятки автомобилей. Есть раненые. Движение на этом участке трассы перекрыто.

Несколько десятков машин стали участниками массовой аварии в Акмолинской области (находится на севере Казахстана), рассказали в компании КазАвтоЖол.

Местом событий стала трасса "Астана-Петропавловск", время ЧП – 13.28 (11:28 мск). Причина ДТП – слишком высокая скорость автомобилей, не соответствующая погоде, а также несоблюдение дистанции. В результате столкнулись 95 машин.

В КазАвтоЖол уточнили, что сегодня утром в целях безопасности движение на этом участке трассы перекрывалось, но затем, чуть более чем за час до аварии, было возобновлено. На данный момент оно, по понятным причинам, вновь перекрыто, планируется открыть его в районе десяти часов вечера.

В компании добавили, что специалисты вывезли с места аварии 14 машин, три десятка уехали сами, на месте остается около полусотни транспортных средств.

Видео КазАвтоЖол

Что касается раненых, то в аварии получили травмы 12 человек. Их отвезли в районную больницу. Кроме того, 15 человек находятся в пунктах обогрева в Акколе.