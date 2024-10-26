Два массовых ДТП случились на юго-востоке Турции – есть жертвы

Лед на дороге и туман в воздухе стали причиной двух масштабных автоаварий на юго-востоке Турции. По последним данным, погибли два человека, еще несколько десятков были травмированы.

Сразу две автокатастрофы случились сегодня в юго-восточной части Турции, пишут турецкие СМИ.

Оба ДТП произошли на трассе Ван-Эрджиш. Расстояние между ними составило всего километр.

В общей сложности в обеих авариях участвовали примерно полсотни машин.

Согласно первоначальным данным, в результате погибли два человека, ранены были 15. Позже было уточнено количество пострадавших – оно превысило 40.

Названа предварительная причина трагедии – это очень плохая погода: гололед на трассе и сильный туман.