Турецкие спасатели ищут пострадавших на дороге из Турции в Грузию

Рядом с турецким городом Архави вблизи границы, соединяющей Турцию и Грузию, произошло обрушение скалы – сейчас спасатели ищут под массой камней и земли людей, которые могли оказаться на дороге в момент обрушения.

В Турции полностью перекрыто движение по дороге к границе с Грузией – причиной стало обрушение скалы и массы земли, которая рухнула прямо на ее проезжую часть, под завалами породы могут оказаться люди, сообщило телевидение Аджарии.

"Инцидент произошел на трассе в городе Архави движение транспорта запрещено, ведутся очистительные работы. Дорога до Ризе перекрыта, а КПП "Сарпи" работает в экстренном режиме"

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Дорога проходила через турецкую провинцию Артвин через город Архави, недалеко от которого и произошло обрушение. Сейчас движение всего транспорта на трассе полностью остановлено, а сам КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе работает в чрезвычайном режиме.

Турецкие дорожные службы уже начали очистку трассы от камней и земли, на месте чрезвычайного происшествия работают и спасатели, поскольку под грудой каменно-земельной массы могут находиться люди – о пострадавших или погибших пока не сообщается.