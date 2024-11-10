Вестник Кавказа

США потратили 20 лет на попытки сменить власти Ирана

США потратили 20 лет на попытки сменить власти Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Энтони Блинкен заявил, что Штаты пытались сменить власти в Иране. Он отметил, что делалось это через инвестиции в поддержку населения внутри Ирана.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что на протяжении 20 лет Вашингтон пытался сменить власти в Иране и проводил эксперименты с этой целью.

При этом американский политик признал, что все попытки США по смене руководства Исламской Республики закончились безрезультатно.

Блинкен заявил, что Штаты пытались поддерживать население внутри страны через "инвестиции", однако на расстоянии совершать такие действия оказалось тяжело.

Он напомнил, что сейчас у Тегерана и Вашингтона нет двусторонних дипломатических отношений. Госсекретарь добавил, что к новым попыткам следует относиться осторожно.

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