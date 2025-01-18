Вестник Кавказа

В Джебраил продолжает возвращаться население

Джебраил
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Возвращение бывших вынужденных переселенцев в город Джебраил продолжается. Сегодня в родной город возвращаются 37 азербайджанских семей.

В Азербайджане, согласно поручениям главы государства Ильхама Алиева, продолжается возвращение в родные места граждан, которые были вынуждены уехать в годы оккупации.

Сегодня в освобожденный и восстанавливаемый город Джебраил отправляется группа из 212 человек - 37 семей. Автоколонна выехала ранним утром из Гарадагского района Баку.

Отметим, что два дня назад в Джебраил вернулись 42 семьи. Большое возвращение продолжается.

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