Население Джебраила увеличится на 205 человек сегодня

В азербайджанский город Джебраил в понедельник вернется 42 семьи. Автоколонна с бывшими вынужденными переселенками уже выехала из Баку.
Сегодня в Азербайджане в рамках программы Большое возвращение в Джебраил переезжает очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
В родной город возвращается 42 азербайджанские семьи, всего 205 человек. Автоколонна выдвинулась этим утром из Гарадагского района Баку.
Азербайджан активно осуществляет восстановлением освобожденных территорий, во многих городах и селах уже налажена жизнь, а численность населения регулярно возрастает с возвращением жителей.