Вестник Кавказа

Население Джебраила увеличится на 205 человек сегодня

Население Джебраила увеличится на 205 человек сегодня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В азербайджанский город Джебраил в понедельник вернется 42 семьи. Автоколонна с бывшими вынужденными переселенками уже выехала из Баку.

Сегодня в Азербайджане в рамках программы Большое возвращение в Джебраил переезжает очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

В родной город возвращается 42 азербайджанские семьи, всего 205 человек. Автоколонна выдвинулась этим утром из Гарадагского района Баку.

Азербайджан активно осуществляет восстановлением освобожденных территорий, во многих городах и селах уже налажена жизнь, а численность населения регулярно возрастает с возвращением жителей.

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