Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в открытии жилого комплекса в Джебраиле

Президент и первый вице-президент Азербайджана приняли участие в открытии жилого комплекса в Джербраиле. Они вручили ключи от квартир жителям города.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса в Джебраиле, пишет пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Ильхам и Мехрибан Алиевы вручили ключи от квартир жителям города, которые переселились в новые дома.

Стоит добавить, что сегодня отмечается День города Джебраил. Ровно 4 года назад город был освобожден от оккупантов в ходе 44-дневной войны.