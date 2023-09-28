Вестник Кавказа

Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в открытии жилого комплекса в Джебраиле

Ильхам и Мехрибан Алиевы приняли участие в открытии жилого комплекса в Джебраиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент и первый вице-президент Азербайджана приняли участие в открытии жилого комплекса в Джербраиле. Они вручили ключи от квартир жителям города.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса в Джебраиле, пишет пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Ильхам и Мехрибан Алиевы вручили ключи от квартир жителям города, которые переселились в новые дома.

Стоит добавить, что сегодня отмечается День города Джебраил. Ровно 4 года назад город был освобожден от оккупантов в ходе 44-дневной войны.

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