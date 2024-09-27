Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили ряд предприятий в Джебраильском районе

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева заложили ряд предприятий в Джебраильском районе
Президент АР Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева нанесли визит в Джебраильский район, где приняли участие в закладке новых производственных объектов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, находясь в Джебраильском районе с визитом, заложили основы нескольких крупных предприятий. Одним из них стал завод «Азерсун Холдинг», занимающийся производством напитков и расположенный в городе Джебраил.

Кроме того, они присутствовали на закладке фундамента ряда других производственных объектов: фабрики по производству яиц для племенных птиц в населенном пункте Солтанлы, мебельного подразделения компании из Литвы Dominari, а также двух заводов — «Karabakh Stone» и «Престиж-Кимья».

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