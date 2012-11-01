Вестник Кавказа

Ильхам Алиев посетил Парк Победы в Баку

Ильхам Алиев посетил Парк Победы в Баку
© Фото: сайт президента Азербайджана
Президент Азербайджана посетил строящийся в Баку Парк Победы. Сегодня в стране отмечается День памяти – ровно 4 года назад началась 44-дневная война.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил Парк Победы, который возводится в Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

Ильхам Алиев возложил цветы по случаю Дня памяти, который сегодня отмечается в Азербайджане.

Напомним, 27 сентября 2020 года началась 44-дневная война Азербайджана. Национальный день памяти был утвержден Ильхамом Алиевым 2 декабря того же года.

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