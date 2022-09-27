Вестник Кавказа

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти в Азербайджане

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский лидер выразил почтение шехидам, погибшим в Карабахской войне. В Азербайджане 27 сентября - Национальный День памяти.

На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети появилась публикация в связи с наступающим Днем памяти.

«С почтением к нашим шехидам», - написал лидер АР вечером 26 сентября.

Национальный день памяти был утвержден президентом страны 2 декабря 2020 года. В 2024 году 27 сентября исполняется четыре года с начала Второй Карабахской войны. В этот день в Азербайджане чтят память героев, отдавших жизни ради восстановления территориальной целостности страны.

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