Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти в Азербайджане

Азербайджанский лидер выразил почтение шехидам, погибшим в Карабахской войне. В Азербайджане 27 сентября - Национальный День памяти.
На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети появилась публикация в связи с наступающим Днем памяти.
«С почтением к нашим шехидам», - написал лидер АР вечером 26 сентября.
Национальный день памяти был утвержден президентом страны 2 декабря 2020 года. В 2024 году 27 сентября исполняется четыре года с начала Второй Карабахской войны. В этот день в Азербайджане чтят память героев, отдавших жизни ради восстановления территориальной целостности страны.