Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Армения и внешние силы не смирились с итогами Карабахской войны

Ильхам Алиев: Армения и внешние силы не смирились с итогами Карабахской войны
© Фото: АзерТадж
Армения грезит реваншизмом, в стране не смирились с итогами войны в Карабахе и восстановлением целостности Азербайджана. В связи с этим задача Азербайджана номер один на сегодня - наращивание военной мощи, заявил Ильхам Алиев, выступая в парламенте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва сегодня.

Азербайджанский лидер отметил, что с полным восстановлением суверенитета страны, достигнутым в результате Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, перед Азербайджаном открываются новые возможности, новые горизонты. Позади осталась тридцатилетняя оккупация, сейчас Азербайджан приступил к широкомасштабному строительству, развитию, и результаты уже налицо, отметил он.

«За последние 3-4 года международные позиции нашей страны еще больше укрепились. Мы смогли заставить весь мир принять результаты Второй Карабахской войны и антитеррористической операции»

– Ильхам Алиев

© Фото: АзерТадж

Также, выступая в Милли Меджлисе, президент Азербайджана назвал задачи, стоящие перед страной.

«Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, как происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере»

– Ильхам Алиев

Важная задача - восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, продолжил он. При этом азербайджанский лидер предостерег от сокращения финансирования оборонной сферы. «Но если мы будем уделять меньше внимания военной сфере и не обеспечим должный уровень выделяемых на это средств, то в будущем нас могут ожидать проблемы», - заявил президент АР.

В Армении поднимают голову реваншистские силы. По словам Ильхама Алиева, реваншизм распространен не только среди армянских маргинальных политических элементов - такими же мыслями и грезами живут и сегодняшние власти Армении.

В Армении не хотят мириться с итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции, на это указывают шаги армянского руководства.

«Хотя они на словах и говорят это, их дела, политика, шаги создают абсолютно противоположную картину»

– Ильхам Алиев

О том, что итоги войны и антитеррористической операции в Карабахе не принимаются, говорит и формальное сохранение до сегодняшнего дня Минской группы, которая не носит никакого функционального значения, заявил азербайджанский лидер. Внешние круги, не способные переварить победу Азербайджана, вынашивают против страны новые планы, об этом свидетельствуют полученные сведения, объявил Ильхам Алиев. С этой целью ведутся клеветнические, очерняющие Азербайджан медиа-кампании.

«Сохранять эту тему на повестке дня и жить с надеждой, что если Азербайджан когда-то споткнется, ослабнет, вновь начать против нас грязные деяния. То есть мы должны знать это. Власти Азербайджана знают это, общественность тоже должна знать. Поэтому мы не можем расслабляться»

– Ильхам Алиев

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