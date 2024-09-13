Ильхам Алиев: никакая сила не устоит перед волей и патриотизмом азербайджанского народа

Ильхам Алиев встретился со студентами и преподавателями Карабахского университета в Ханкенди. Он отметил, что город Ханкенди - это историческая земля азербайджанцев.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев встретился с преподавателями и студентами Карабахского университета в Ханкенди в День государственности Азербайджана.

Ильхам Алиев напомнил, что ровно год назад армия Азербайджана восстановила государственный суверенитет страны. Он отметил, что сепаратизм был ликвидирован, международное право взяло вверх, Азербайджан снова продемонстрировал свою мощь.

Глава государства выразил уверенность, что отныне 20 сентября будет широко отмечаться в Азербайджане. Говоря об освобожденных территориях, он заявил, что Ханкенди – это историческая земля азербайджанцев.

"Я уверен, что в Азербайджане это знают все. Во всем мире тоже знают, что Ханкенди был древним азербайджанским поселением, о чем свидетельствует его название - Ханское село"

- Ильхам Алиев

© Фото: сайт президента Азербайджана

Президент также рассказал, что Кюрекчайский, Гюлистанский и Туркманчайский договоры, подписанные в XIX веке, фактически и обусловили последующую оккупацию. Он подчеркнул, что после этого началось массовое переселение армян из Ирана и Восточной Анатолии, которые никогда не жили в Карабахе.

Ильхам Алиев отметил, что Армения пыталась создать вымышленную историю посредством фальсификации и через лоббистов смогла в некоторой степени ввести мировое сообщество в заблуждение.

Он сказал, что Азербайджан продемонстрировал всему миру и народам, страдающим от оккупации и колониализма, что надо жить с верой и не терять ее, иначе справедливость не восторжествует. Президент добавил, что пример Азербайджана – свет надежды.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Ильхам Алиев также сообщил, что сегодня цели Азербайджана заключаются в веру в свои силы, строительство мощного государства, независимость и не преклоняться ни перед кем. Он подчеркнул, что для этого должны быть государственная политика и единство, которые есть.

Президент также напомнил, что в военной истории не было операций подобных тем, что провела армия Азербайджана.

"В течение 44 дней каждый день идти вперед, прорывая в сложных географических условиях 5-6, а в некоторых местах 7 оборонительных линий врага, подниматься снизу вверх, неся потери, освободить такую неприступную крепость как Шуша, взбираясь на отвесные скалы только с легким оружием, – какая армия в современной истории продемонстрировала такой героизм, профессионализм?! Это правда"

- Ильхам Алиев

Помимо этого, президент заявил, что 44-дневная война Азербайджана показала, что ни в одной стране нет общества, которое демонстрирует такое единство. Он призвал молодежь и последующее поколение идти по этому пути, воспитываться в национальном духе, быть приверженными своей культуре, традициям, духовным ценностям. Ильхам Алиев пояснил, что будущее не должно попадать под другое влияние и вестись на обещания извне.

© Фото: сайт президента Азербайджана

Глава государства заявил, что никакая сила не может устоять перед народом, если есть сильная воля, профессионализм, патриотизм, молодое поколение, воспитанное на национальном духе. Он подчеркнул, что никто не выстоит перед народом, когда эти факторы выступают как единое целое.