Азербайджан впервые празднует День государственного суверенитета

В первую годовщину восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики на всей территории Карабахского экономического района страна празднует День государственного суверенитета, отмечая дату 20 сентября 2023, когда суверенная власть азербайджанского государства была обеспечена на всей земле Азербайджана.

Сегодня исполнился год с момента, когда суверенитет Азербайджанской Республики был обеспечен на всей территории Карабахского экономического района. 20 сентября 2023 года завершились однодневные антитеррористические меры, направленные на обезвреживание боевиков сепаратистского режима, более 30 лет существовавшего в Ханкенди, – их результатом стало восстановление конституционного строя АР в Карабахе и ликвидация сепаратистского проекта Еревана на азербайджанской земле.

Чтобы закрепить эту дату в истории Азербайджанской Республики, президент Ильхам Алиев распорядился накануне сделать 20 сентября государственным праздником – днем государственного суверенитета. Название праздника точно соответствует событию, произошедшему год назад: с 20 сентября 2023 года под безоговорочным контролем азербайджанского государства находится вся его международно признанная территория.

Накануне, в годовщину начала антитеррористических мер, Ильхам Алиев посетил Карабахский экономический район.

Сначала президент прибыл в Агдамский район. Там глава государства принял участие в церемонии закладки села Эйвазханбейли, ознакомился с восстановительными работами в селе Кенгерли, ознакомился с работой Агдамского промышленного парка и принял участие в церемонии открытия новых заводов, принял участие в открытии восстановленного комплекса Имарет и Aghdam City Hotel, а также заложил фундамент стадиона "Имарет" в Агдаме. Кроме того, президент ознакомился с восстановительными работами в селе Хыдырлы и с работами на автодороге Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди.

Затем Ильхам Алиев прибыл в Ханкенди. Там глава государства ознакомился с ремонтно-восстановительными работами в отеле Bulud, принял участие в открытии отремонтированной полной средней школы №4 имени Низами Гянджеви, ознакомился с работами, которые предстоит проделать в здании Ханкендинского государственного драматического театра, принял участие в открытии отремонтированного ясли-детского сада №1, ознакомился со строительством Конгресс-центра на площади Победы.

После этого президент принял участие в открытии после реставрации дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше и в открытии Площади Флага в Шуше.

Сегодня утром, в День государственного суверенитета, Ильхам Алиев принял участие в открытии после ремонта студенческого общежития Карабахского университета и самого Карабахского университета в Ханкенди.

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко и генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко рассказали "Вестнику Кавказа" об историческом значении этого события.

Новый период Южного Кавказа

Станислав Ткаченко подчеркнул, что антитеррористические меры 19-20 сентября 2023 года открыли новый период в истории Южного Кавказа. "Они завершили очень долгий период острого конфликта и открыли перспективы для мирного строительства, перевернув страницу в истории региона. Мирного договора между Арменией и Азербайджаном все еще нет, но после 20 сентября прошлого года были обеспечены все условия для того, чтобы он был подписан", - прежде всего сказал он.

"Благодаря восстановлению полного суверенитета Азербайджана Южный Кавказ теперь имеет прямые возможности для превращения в обычный мирный и привлекательный для туристов и инвесторов регион. После этого, конечно, мы стали свидетелями и других процессов – активизировалась геополитическая конкуренция крупных игроков за влияние на Армению – но в целом год назад завершился долгий этап истории Южного Кавказа, начавшийся в результате распада Советского Союза", - обратил внимание эксперт.

Профессор СПбГУ добавил, что восстановление конституционного строя АР на всей территории Карабаха принципиально изменило армяно-азербайджанское урегулирование. "В том, что Азербайджан окончательно восстановил суверенитет в международно признанных границах, появился новый фундамент для развития послевоенных отношений Баку и Еревана. Армения должна с этой реальностью свыкнуться, сделать необходимое для установления дипломатических отношений и равноправно выстраивать связи с Азербайджаном", - подчеркнул Станислав Ткаченко.