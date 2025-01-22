Четыре лоукостера придут в Казахстан в 2025 году

В этом году в Казахстан начнут выполнять рейсы четыре новых иностранных лоукостера из стран Азии. Также планируется запустить рейсы по новым направлениям.

Четыре лоукостера в этом году станут выполнять рейсы в города Казахстана, поделился вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

Прежде всего он сообщил, что до конца года будут открыты 16 новых международных направлений.

"Расширение выбора бюджетных маршрутов для пассажиров повышается за счет прихода на международный авиарынок Казахстана 4-х новых иностранных лоукостера SpiceJet (Индия), Eastar Jet и T’way Air (Южная Корея), ThayAirAsia (Таиланд)"

– Талгат Ластаев

Авиарейсы будут запущены в Шанхай, Пусан, Гуанчжоу, а также в города Европы, в том числе в Рим, Мюнхен, Будапешт.

В настоящее время во всех международных аэропортах Казахстана действует режим "открытого неба". Авиарейсы из городов Казахстана выполняются по 119 направлениям.