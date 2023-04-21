Вестник Кавказа

Три новых аэропорта появятся на курортах Казахстана

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане началось строительство трех аэропортов. Открыть их планируется на курортах, что позволит нарастить поток туристов.

В министерстве транспорта Казахстана сообщили о строительстве в республике трех новых аэропортов.

Воздушные гавани будут открыты в курортных зонах Зайсан и Катон-Карагай (Восточно-Казахстанская область), а также в Кендирли (Мангистауская область), что позволит дать импульс развитию экономики данных регионов и создаст новые рабочие места. Кроме того, новые аэропорты увеличат туристический поток на курорты - ожидается рост казахстанских и зарубежных путешественников.

"Рост пассажирских авиаперевозок, расширение маршрутной сети увеличит внутренний и иностранный туризм, что повысит инвестиционную привлекательность регионов страны"

– ведомство

В Казахстане авиаперевозки растут на 10-15% в год, в прошлом году пассажиропоток составил 30 млн человек.

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