Вестник Кавказа

Эксплуатация сухого порта в Грузии начнется в апреле

Грузовой кран в порту
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Грузии рассказали, когда заработает сухой порт. Он включает в себя расширение портов Батуми и Поти. Порт заработает на полную мощность после завершения трех фаз.

Реализуемый при инвестиции компании Abu Dhabi Ports Group (ОАЭ) проект "Сухой порт" в Тбилиси начнет работать во второй половине апреля, сказал глава наблюдательного совета "Сухой порт Тбилиси" Джемал Инаишвили.

Он отметил, что порт сможет работать полную мощность после завершения всех трех фаз. На первом этапе будут создана инфраструктура и обустроен терминал, который присоединится к станции.

Инаишвили подчеркнул, что терминал примыкает к железнодорожной станции, и перевозки в основном будут осуществляться по дороги из портов Поти и Батуми.

Далее он пояснил, что вторая и третья фазы будут включать в себя строительство складов, после чего порт будет работать с полной нагрузкой.

Стоит добавить, что "Сухой порт" – это современный логистический центр. Он соединит порты Батуми и Поти и логистические комплексы.

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