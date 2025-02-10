Пуси станет игроком российского футбольного клуба

Берайди Пуси в ближайшее время должен стать игроком воронежского "Факела". В настоящее время он выступает в чемпионате Азербайджана.
Воронежский "Факел" близок к подписанию контракта с 27-летним нападающим азербайджанского "Шамахы" Белайди Пуси. Об этом рассказал агент футболиста.
Албанский форвард уже покинул расположение своего нынешнего клуба.
В текущем розыгрыше чемпионата Азербайджана нападающий провел за "Шамахы" 21 встречу. На его счету 5 голов и 5 результативных передач.
Напомним, после 18 туров "Факел" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского первенства. В активе воронежской команды 14 очков.