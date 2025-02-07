Вестник Кавказа

Глава департамента судейства останется в России еще на год

Милорад Мажич
© Фото: соцсети Милорада Мажича
РФС решил продолжить сотрудничество с сербом Милорадом Мажичем. Он будет возглавлять судейский департамент еще как минимум один год.

Бывший футбольный арбитр Милорад Мажич продолжит возглавлять судейский департамент Российского футбольного союза.

По данным издания "Спорт-Экспресс", РФС воспользовался возможностью продления соглашения с сербским специалистом на год.

Напомним, Мажич стал руководить департаментов летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в ближайших матчах с двумя африканскими командами.

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