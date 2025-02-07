Глава департамента судейства останется в России еще на год

РФС решил продолжить сотрудничество с сербом Милорадом Мажичем. Он будет возглавлять судейский департамент еще как минимум один год.
Бывший футбольный арбитр Милорад Мажич продолжит возглавлять судейский департамент Российского футбольного союза.
По данным издания "Спорт-Экспресс", РФС воспользовался возможностью продления соглашения с сербским специалистом на год.
Напомним, Мажич стал руководить департаментов летом 2023 года.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в ближайших матчах с двумя африканскими командами.