Глава департамента судейства останется в России еще на год

РФС решил продолжить сотрудничество с сербом Милорадом Мажичем. Он будет возглавлять судейский департамент еще как минимум один год.

Бывший футбольный арбитр Милорад Мажич продолжит возглавлять судейский департамент Российского футбольного союза.

По данным издания "Спорт-Экспресс", РФС воспользовался возможностью продления соглашения с сербским специалистом на год.

Напомним, Мажич стал руководить департаментов летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграет в ближайших матчах с двумя африканскими командами.