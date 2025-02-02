Новый рекорд по тратам на трансферы установили футбольные клубы

Футбольные клубы потратили в прошлом месяце несколько миллиардов долларов на трансферы. Список главных транжир мирового футбола возглавили клубы из Англии, Германии и Италии.

Мужские футбольные клубы в минувшее трансферное окно потратили суммарно $2,35 млрд. Об этом рассказали в ФИФА.

В пресс-службе международной организации отметили, что это новый рекорд. Никогда ранее клубы не тратили такую сумму на трансферы за одно январское окно.

Лидерство в этом вопросе у английских клубов, которые приобрели суммарно футболистов на $621,6 млн. На второй строчке располагаются клубы из Германии, потратившие на трансферы $295,7 млн. Замыкают топ-3 клубы из Италии, чьи траты составили $223,8 млн.

В первую пятерку также вошли клубы из Франции и Саудовской Аравии. Французские клубы приобрели футболистов на $209,7 млн, а саудовские – на $202,1 млн.