Вестник Кавказа

Силовики заинтересовались футбольными властями Армении – СМИ

Силовики заинтересовались футбольными властями Армении – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футбол Армении ждет уголовное разбирательство. Силовые структуры заинтересовались связями одного из клубов с тотализаторами.

Армянский футбол оказался в поле внимания силовых структур страны, сообщают республиканские СМИ. 

Уголовный процесс может быть запущен по факту незаконной игры на ставках, а также в непрозрачном механизме подбора состава в одном из клубов страны. 

Отмечается, что интерес правоохранителей может вызвать одна из команд высшей лиги Армении, игроки которой освобождаются от службы в армии, передает газета "Жоговурд". 

Отметим, что осенью 2024 года сборная Армении проиграла Северной Македонии со счетом 0:2, значительно усложнив свое турнирное положение в четвертой группе лиги C.

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