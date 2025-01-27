Вестник Кавказа

Главного тренера для футбольной сборной продолжают искать в Армении

Главного тренера для футбольной сборной продолжают искать в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Федерация футбола Армении активно занимается поиском нового главного тренера для национальной сборной. Этот пост остается вакантным уже более трех месяцев.

Федерация футбола Армении ведет переговоры с несколькими кандидатами на пост главного тренера национальной сборной. Об этом говорится в сообщении сайте организации.

"ФФА продолжает интенсивные переговоры с несколькими кандидатами. С каждым из кандидатов ведутся индивидуальные переговоры и собеседования, что задерживает окончательный выбор главного тренера"

– пресс-служба ФФА

Совсем скоро будет подготовлен итоговый список кандидатов, который представят для утверждения Исполкому ФФА.

Как передает "РБ Спорт", в число потенциальных наставников армянской команды входит 55-летний специалист Сергей Юран, предыдущим местом работы которого был "Пари НН". В 2016 году он возглавлял армянский клуб "Мика".

Напомним, пост наставника армянской сборной остается вакантным после увольнения Александра Петракова в октябре 2024 года. Он тренировал команду с середины января 2023 года.

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