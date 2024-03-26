Вестник Кавказа

Черчесов остался без работы

Черчесов остался без работы
© Фото: сайт Федерации футбола Казахстана
Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной Казахстана. Кандидатура нового специалиста рассматривается.

Российский футбольный специалист Станислав Черчесов освобожден от должности главного тренера казахстанской сборной, сообщает пресс-служба Федерации футбола РК.

Соглашение с наставником было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Помимо Черчесова, национальную команду покинет весь тренерский штаб.

Отмечается, что Федерация выразила благодарность российскому специалисту и его штабу за проделанную работу и пожелала дальнейших успехов в карьере.

В пресс-службе подчеркнули, что кандидатура нового наставника сборной Казахстана по футболу рассматривается.

Черчесов встал у руля команды в июне 2024 года. Под руководством россиянина сборная сыграла 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко.

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