Черчесов остался без работы

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной Казахстана. Кандидатура нового специалиста рассматривается.

Российский футбольный специалист Станислав Черчесов освобожден от должности главного тренера казахстанской сборной, сообщает пресс-служба Федерации футбола РК.

Соглашение с наставником было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Помимо Черчесова, национальную команду покинет весь тренерский штаб.

Отмечается, что Федерация выразила благодарность российскому специалисту и его штабу за проделанную работу и пожелала дальнейших успехов в карьере.

В пресс-службе подчеркнули, что кандидатура нового наставника сборной Казахстана по футболу рассматривается.

Черчесов встал у руля команды в июне 2024 года. Под руководством россиянина сборная сыграла 6 матчей в розыгрыше Лиги наций УЕФА и набрала 1 очко.