Черчесов будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2026

Станислав Черчесов продолжит руководить сборной Казахстана в рамках квалификации к ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сохранит свой пост и будет готовить команду центральноазиатской республики к играм квалификации чемпионата мира, рассказали в федерации футбола страны.

Напомним, что Станислав Черчесов принял сборную Казахстана в минувшем году. Под его началом "ястребы" проиграли 7 матчей из 8, ни разу не поразив ворота соперников. В прессе активно муссировались слухи о возможной отставке специалиста на фоне провальных результатов.

Отметим, что Казахстану предстоит бороться за путевку на мундиаль с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

Напомним, что в 2018 году Черчесов привел сборную России к 1 / 4 финала Чемпионата мира, что стало выдающимся достижением для команды, от которой перед турниром не ждали больших результатов.