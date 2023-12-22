Вестник Кавказа

Черчесов будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2026

Черчесов будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Станислав Черчесов продолжит руководить сборной Казахстана в рамках квалификации к ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сохранит свой пост и будет готовить команду центральноазиатской республики к играм квалификации чемпионата мира, рассказали в федерации футбола страны. 

Напомним, что Станислав Черчесов принял сборную Казахстана в минувшем году. Под его началом "ястребы" проиграли 7 матчей из 8, ни разу не поразив ворота соперников. В прессе активно муссировались слухи о возможной отставке специалиста на фоне провальных результатов. 

Отметим, что Казахстану предстоит бороться за путевку на мундиаль с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном. 

Напомним, что в 2018 году Черчесов привел сборную России к 1 / 4 финала Чемпионата мира, что стало выдающимся достижением для команды, от которой перед турниром не ждали больших результатов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1060 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Федерации футбола Казахстана опровергли информацию об отставке Черчесова

В Федерации футбола Казахстана опровергли информацию об отставке Черчесова

Черчесов сделал заявление после провала сборной Казахстана в Лиге наций

Черчесов сделал заявление после провала сборной Казахстана в Лиге наций

Ситуацию вокруг Черчесова попросили не нагнетать в Казахстане

Ситуацию вокруг Черчесова попросили не нагнетать в Казахстане

Черчесова наказали в Казахстане

Черчесова наказали в Казахстане

С Черчесовым проведут разъяснительную работу в Казахстане

С Черчесовым проведут разъяснительную работу в Казахстане

Черчесов в четвертый раз не помог сборной Казахстана выиграть в Лиге наций

Черчесов в четвертый раз не помог сборной Казахстана выиграть в Лиге наций

Сборная Азербайджана по футболу проверит команду Казахстана перед Черчесовым

Сборная Азербайджана по футболу проверит команду Казахстана перед Черчесовым

Черчесов не подтвердил переезд в Казахстан

Черчесов не подтвердил переезд в Казахстан

Экс-тренер сборной России может возглавить Азербайджан

Экс-тренер сборной России может возглавить Азербайджан

Российский наставник может возглавить одного из лидеров турецкого футбола

Российский наставник может возглавить одного из лидеров турецкого футбола

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы