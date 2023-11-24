Вестник Кавказа

В Федерации футбола Казахстана опровергли информацию об отставке Черчесова

В Федерации футбола Казахстана опровергли информацию об отставке Черчесова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Станислав Черчесов не покидал поста главного тренера национальной команды, сообщили в казахстанской футбольной федерации. В федерации опровергли слухи о прекращении полномочий наставника команды.

В Федерации футбола Казахстана опровергли сообщения об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной центральноазиатской республики. Футбольные власти страны призвали доверять только официальной информации. 

"На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях"

 

– Федерация футбола Казахстана

Отметим, что ранее в спортивных СМИ публиковали сообщения о грядущем увольнении Станислава Черчесова на фоне неудовлетворительных результатов, а также скандала из-за шутки про казахский язык. 

Сборная Казахстана под руководством российского тренера провалила Лигу наций. Сборная поставила антирекорд турнира, не забив ни одного гола в группе и пропустив 15.

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