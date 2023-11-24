В Федерации футбола Казахстана опровергли информацию об отставке Черчесова

Станислав Черчесов не покидал поста главного тренера национальной команды, сообщили в казахстанской футбольной федерации. В федерации опровергли слухи о прекращении полномочий наставника команды.

В Федерации футбола Казахстана опровергли сообщения об отставке российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной центральноазиатской республики. Футбольные власти страны призвали доверять только официальной информации.

"На сегодняшний день Станислав Черчесов является главным тренером национальной команды и имеет действующий контракт с Казахстанской федерацией футбола. Пресс-служба КФФ призывает доверять только официальным источникам и следить за всей информацией на сайте федерации, а также на наших страницах в социальных сетях"

– Федерация футбола Казахстана

Отметим, что ранее в спортивных СМИ публиковали сообщения о грядущем увольнении Станислава Черчесова на фоне неудовлетворительных результатов, а также скандала из-за шутки про казахский язык.

Сборная Казахстана под руководством российского тренера провалила Лигу наций. Сборная поставила антирекорд турнира, не забив ни одного гола в группе и пропустив 15.