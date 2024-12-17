Вестник Кавказа

Сколько интуристов посетили Казахстан по итогам года?

Национальный парк Бурабай
© Фото: Игорь Лепёхин
Названо число иностранных туристов, посетивших Казахстан по итогам 2024 года – более 11 млн человек, согласно статистике. Также в стране увеличились доходы отелей и гостиниц.

Более 11 млн иностранных туристов выбрали Казахстан в качестве места отдыха по итогам 2024 года, рассказали местные СМИ.

Туризм в Казахстане показал значительный прогресс не только в количестве путешественников, но и в финансовом вопросе: доходы отелей и гостиниц увеличились на 27%.

Также были реализованы проекты по продвижению туристических мест Казахстана как внутри страны, так и на международных площадках. Это поспособствовало укреплению ее туристического имиджа за рубежом.

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