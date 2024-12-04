Россия и Казахстан упростят туры на Байконур

Запуск постоянных авиарейсов на Байконур начали обсуждать РФ и Казахстан. Стороны считают, что это расширит возможности туризма на запуск ракет, рассказали в РСТ.
«В межправительственной комиссии по космодрому обсудили возможность назначенным российским перевозчикам выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в город Байконур и обратно, аналогично и казахстанские авиакомпании смогут выполнять такое же количество рейсов в неделю»
- Российский союз туриндустрии
Помимо этого, было предложено ускорить процесс получения пропуска на объекты космодрома «Байконур».
В данный момент попасть в Байконур из Москвы можно на самолете авиакомпании «Алроса», правда цена билета может достигать 120 тыс рублей. Другой вариант подразумевает приезд в Астану или Алматы, откуда нужно прилететь в Кызылорду и ехать до Байконура на автобусе около 4 часов.
По данным РСТ, спрос на туры на Байконур хороший, однако, помимо проблемы транспортной доступности, есть еще недостаток туристической инфраструктуры: в городе всего три отеля, один из которых был построен еще в советское время.
Развитие прямого авиасообщения даст возможность увеличить турпоток как на космический объект, так и в сам город и дать толчок развитию направления.