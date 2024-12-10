Вестник Кавказа

Поток туристов в Узбекистан вырос почти на 19% за год

Самарканд
© Фото: Софико Георгадзе/ “Вестник Кавказа“
С начала года Узбекистан посетили более 7,3 млн иностранных гостей. В 2024 году турпоток вырос почти на 19%. Основные визитеры прибывают из соседних государств.

Комитет по туризму Узбекистана поделился данными за 11 месяцев этого года - иностранный турпоток значительно вырос.

Всего с января по начало декабря республика приняла свыше 7,3 млн иностранцев, что на 18,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего визитеров прибыло из Кыргызстана - 2,1 млн человек, и Таджикистана - также 2,1 млн человек. Казахстанцы замыкают тройку - 1,3 млн человек.

Кроме того, в Узбекистане побывали туристы из других стран: Турции, России, Индии, Южной Кореи.

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