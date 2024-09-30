Что посмотреть в Узбекистане за пределами Самарканда, Хивы и Бухары

Такие жемчужины Узбекистана как Самарканд, Хива и Бухара не перестают впечатлять туристов архитектурой своих медресе, мечетей и мавзолеев. Но за пределами городов Великого Шелкового пути путешественники могут увидеть менее известные исторические и природные достопримечательности Узбекистана.
Ремесла Ферганской долины
Ферганская долина во многих отношениях остается сельскохозяйственным и ремесленным центром Узбекистана, а ее города можно посетить самостоятельно благодаря стабильному железнодорожному сообщению с Ташкентом.
- Первой остановкой может стать дворец Худояр-хана в Коканде - столице Кокандского ханства, территория которого к XIX веку простиралась от современного Таджикистана до Казахстана. Ферганская долина - одно из лучших мест для знакомства с традиционными узбекскими ремеслами.
- В паре часов езды от Коканда находится шелкоткацкая фабрика Маргилана, во время экскурсии по которой можно увидеть весь процесс появления шелковых тканей, начиная с коконов и заканчивая окраской полотна.
- На базаре Кумтепа, расположенном недалеко от Маргилана, можно купить в качестве сувениров узбекские ткани с узорами в стиле икат.
- Любители истории могут отправиться в Андижан, родной город Бабура - праправнука Тамерлана, который сначала правил в Фергане, а потом в Кабуле и основал Империю Великих Моголов. Около Андижана расположен архитектурно-исторический комплекс с домом-музеем Бабура и парком. Именно при потомке Бабура в Индии был построен Тадж-Махал.
- В городе Чуст можно обзавестись сувенирным чустским ножом (главное не забыть сдать его в багаж).
- В Риштане - знаменитой местной керамикой.
Дороги Великого Шелкового пути
Не только древние узбекские города хранят в себе историю Великого Шелкового пути, вдоль расположенных между ними дорог лежит череда древних крепостей и караван-сараев. Например, магистраль между Самаркандом и Бухарой проходит прямо мимо караван-сарая Рабат-и-Малик XI века, расположенного около поселка Кармана. Если ехать по дороге из Бухары на юго-восток в Карши, по пути встретится городище Еркурган. А если отправиться из Бухары на юго-запад в сторону Туркменистана, путешественники встретят почти забытые руины Пайкенда, некогда величайшего торгового города по эту сторону Амударьи.
Древняя Бактрия
Не все туристы отправляются в Сурхандарьинскую область, расположенную на юге Узбекистана, но это один из самых удивительных уголков страны: когда-то давно здесь процветали буддийские храмы, построенные при сменившем Бактрию Кушанском царстве в I-III веках н. э. В Термезе стоит в первую очередь посетить археологический музей, а дальше можно съездить к буддийскому храмовому комплексу Фаязтепа, развалинам монастыря Кара-тепе, и руинам крепости IV века до н.э. Кампыртепа, где Александр Македонский с армией, вероятно, пересек реку Окс (Амударью) в 329 г. до н. э.
Нуратинские горы и озеро Айдаркуль
Чтобы отдохнуть от архитектурного многообразия крупных городов Узбекистана, стоит отправиться на север от Самарканда в горы Нуратау-Кызылкумского биосферного заповедника. Здесь можно провести несколько дней, путешествуя из кишлака в кишлак по горным тропам, осматривая по пути петроглифы и водяные мельницы. Запоминающимся опытом будет ночевка в гостевом доме на традиционном узбекском топчане, а также участие в кулинарном мастер-классе по выпечке лепешек в тандыре. Кроме того, на берегах незамерзающего озера Айдаркуль, расположенного на окраине пустыни Кызылкум, можно остановиться в юрточном лагере.
Каракалпакстан
В этой автономной республике в составе Узбекистана проживает тюркский народ каракалпаков. Одну из главной местных достопримечательностей составляют руины десятков пустынных крепостей, включая укрепления Аяз-кала, которые строились с IV века до н. э., и зороастрийскую погребальную башню Чилпык. Отсюда можно отправиться на север в столицу республики Нукус, чтобы посетить знаменитый Музей Савицкого, где находится одна из ведущих в мире коллекций советского авангарда.
Суфийские святыни
Некоторые суфийские святыни, такие как мавзолей Бахауддина Накшбандаза около Бухары, считаются одними из самых грандиозных архитектурных ансамблей Узбекистана. Более масштабные паломнические места включают мавзолей Аль-Хаким ат-Тирмизи около Термеза, мавзолей святого Данияра около Самарканда, мавзолей Зангиата около Ташкенте и некрополь Миздакхан около Нукуса.
Горные пейзажи
Всего в часе езды от Ташкента в предгорьях Западного Тянь-Шаня лежат просторы Угам-Чаткальского национального парка. Его маршруты ведут к вершине пика Большой Чимган, откуда открываются великолепные виды на Чарвакское водохранилище. А зимой можно покататься по снежным склонам Амирсоя - главного горнолыжного курорта Узбекистана, который вошел в Евразийский альянс горных курортов вместе с Розой Хутор, азербайджанским Шахдагом и казахстанским Чимбулаком.