Что посмотреть в Узбекистане за пределами Самарканда, Хивы и Бухары

Разнообразные ландшафты Узбекистана таят в себе пустынные крепости и суфийские святыни. Расскажем, что посмотреть в Узбекистане, начиная от равнин Амударьи и пустынь Каракалпакстана до оазисов Ферганской долины и альпийских пейзажей, расположенных недалеко от Ташкента.

Такие жемчужины Узбекистана как Самарканд, Хива и Бухара не перестают впечатлять туристов архитектурой своих медресе, мечетей и мавзолеев. Но за пределами городов Великого Шелкового пути путешественники могут увидеть менее известные исторические и природные достопримечательности Узбекистана.

Ремесла Ферганской долины

Ферганская долина во многих отношениях остается сельскохозяйственным и ремесленным центром Узбекистана, а ее города можно посетить самостоятельно благодаря стабильному железнодорожному сообщению с Ташкентом.

Первой остановкой может стать дворец Худояр-хана в Коканде - столице Кокандского ханства, территория которого к XIX веку простиралась от современного Таджикистана до Казахстана. Ферганская долина - одно из лучших мест для знакомства с традиционными узбекскими ремеслами.

В паре часов езды от Коканда находится шелкоткацкая фабрика Маргилана, во время экскурсии по которой можно увидеть весь процесс появления шелковых тканей, начиная с коконов и заканчивая окраской полотна.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

На базаре Кумтепа, расположенном недалеко от Маргилана, можно купить в качестве сувениров узбекские ткани с узорами в стиле икат.

Любители истории могут отправиться в Андижан, родной город Бабура - праправнука Тамерлана, который сначала правил в Фергане, а потом в Кабуле и основал Империю Великих Моголов. Около Андижана расположен архитектурно-исторический комплекс с домом-музеем Бабура и парком. Именно при потомке Бабура в Индии был построен Тадж-Махал.

В городе Чуст можно обзавестись сувенирным чустским ножом (главное не забыть сдать его в багаж).

В Риштане - знаменитой местной керамикой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дороги Великого Шелкового пути

Не только древние узбекские города хранят в себе историю Великого Шелкового пути, вдоль расположенных между ними дорог лежит череда древних крепостей и караван-сараев. Например, магистраль между Самаркандом и Бухарой ​​проходит прямо мимо караван-сарая Рабат-и-Малик XI века, расположенного около поселка Кармана. Если ехать по дороге из Бухары на юго-восток в Карши, по пути встретится городище Еркурган. А если отправиться из Бухары на юго-запад в сторону Туркменистана, путешественники встретят почти забытые руины Пайкенда, некогда величайшего торгового города по эту сторону Амударьи.

Древняя Бактрия

Не все туристы отправляются в Сурхандарьинскую область, расположенную на юге Узбекистана, но это один из самых удивительных уголков страны: когда-то давно здесь процветали буддийские храмы, построенные при сменившем Бактрию Кушанском царстве в I-III веках н. э. В Термезе стоит в первую очередь посетить археологический музей, а дальше можно съездить к буддийскому храмовому комплексу Фаязтепа, развалинам монастыря Кара-тепе, и руинам крепости IV века до н.э. Кампыртепа, где Александр Македонский с армией, вероятно, пересек реку Окс (Амударью) в 329 г. до н. э.

© Фото: Marat Nadjibaev/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Нуратинские горы и озеро Айдаркуль

Чтобы отдохнуть от архитектурного многообразия крупных городов Узбекистана, стоит отправиться на север от Самарканда в горы Нуратау-Кызылкумского биосферного заповедника. Здесь можно провести несколько дней, путешествуя из кишлака в кишлак по горным тропам, осматривая по пути петроглифы и водяные мельницы. Запоминающимся опытом будет ночевка в гостевом доме на традиционном узбекском топчане, а также участие в кулинарном мастер-классе по выпечке лепешек в тандыре. Кроме того, на берегах незамерзающего озера Айдаркуль, расположенного на окраине пустыни Кызылкум, можно остановиться в юрточном лагере.

В этой автономной республике в составе Узбекистана проживает тюркский народ каракалпаков. Одну из главной местных достопримечательностей составляют руины десятков пустынных крепостей, включая укрепления Аяз-кала, которые строились с IV века до н. э., и зороастрийскую погребальную башню Чилпык. Отсюда можно отправиться на север в столицу республики Нукус, чтобы посетить знаменитый Музей Савицкого, где находится одна из ведущих в мире коллекций советского авангарда.

© Фото: Mamut raxal/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Суфийские святыни

Некоторые суфийские святыни, такие как мавзолей Бахауддина Накшбандаза около Бухары, считаются одними из самых грандиозных архитектурных ансамблей Узбекистана. Более масштабные паломнические места включают мавзолей Аль-Хаким ат-Тирмизи около Термеза, мавзолей святого Данияра около Самарканда, мавзолей Зангиата около Ташкенте и некрополь Миздакхан около Нукуса.

© Фото: Farsizabon/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Горные пейзажи

Всего в часе езды от Ташкента в предгорьях Западного Тянь-Шаня лежат просторы Угам-Чаткальского национального парка. Его маршруты ведут к вершине пика Большой Чимган, откуда открываются великолепные виды на Чарвакское водохранилище. А зимой можно покататься по снежным склонам Амирсоя - главного горнолыжного курорта Узбекистана, который вошел в Евразийский альянс горных курортов вместе с Розой Хутор, азербайджанским Шахдагом и казахстанским Чимбулаком.