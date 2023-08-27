Что посмотреть в Каракалпакстане – краю пустынь и древних крепостей

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В древние времена территория Каракалпакстана, Хорезмской области и прилегающих Дашогузского и Лебапского велаятов Туркменистана входили в государство Хорезм, через которое проходил Великий шелковый путь. Вот какие места стоит посетить в Каракалпакстане, и на какие Хорезмские крепости стоит обратить внимание.

На территории Хорезмской области Узбекистана археологи обнаружили множество древних городищ, оставшихся от дворцов и замков, когда-то построенных в засушливых степях. Их называют крепостями Древнего Хорезма. Территория Каракалпакстана также считается археологическим заповедником из-за множества важных для истории находок.

Где находится Каракалпакстан?

Каракалпакстан находится на северо-западе Узбекистана. Более 80% территории республики занимают пустыни: на северо-востоке находится пустыня Кызылкум, на юго-западе - Каракумы. А на дне высохшего Аральского моря формируется пустыня Аралкум. Кроме Туркменистана Каракалпакстан граничит с Казахстаном.

Валюта в Каракалпакстане такая же - узбекский сум, но при посещении республики стоит полагаться скорее на наличные деньги.

Начинать путешествие по Каракалпакстану стоит из Нукуса - столицы республики. Там много кафе и пекарен, есть отели и хостелы.

Ездить по Каракалпакстану лучше не на личном транспорте и не на арендованной машине - можно застрять в песках и выбраться будет непросто. Оптимальный вариант: нанять водителя для поездок за пределы городов и перемещаться на маршрутах между населенными пунктами.

Поездку в Каракалпакстан лучше планировать на весну или раннюю осень. С июня по август средняя температура здесь достигает 35°C, а учитывая пустынность территорий и отсутствие тени, для летнего путешествия это место не очень подходит.

В Каракалпакстане выпадает мало осадков, а влажность редко превышает 10%.

Что посмотреть в Каракалпакстане?

Нукус

Столица Нукус когда-то находилась на берегу Аральского моря. Хотя город расположен между тремя пустынями, в городе много деревьев и другой зелени. История Нукуса насчитывает тысячелетия. Первоначальное поселение на месте Нукуса называлось Шурча, это было оборонительное городище, скорее всего построенное в IV веке до н. э. для защиты водных путей по Амударье и границ Хорезмского государства.

В Нукусе стоит попробовать блюда каракалпакской кухни, сочетающей в себе элементы кулинарных изобретений других народов Центральной Азии - узбеков, казахов, туркмен, таджиков и узбеков (гуртик, дурама, плов, манты, самса).

Любителей искусства особенно порадует Нукусский художественный музей Савицкого с внушительной коллекцией русского авангарда, которая считается второй в мире после коллекции Русского музея. Кроме того, там находятся предметы декоративно-прикладного искусства Каракалпакии и археологические экспонаты Древнего Хорезма.

Часы работы:

вт-пт 09:00-18:00

сб-вск с 10:00-18:00.

Взрослый билет стоит 82 тысяч сум (около 650 рублей), студенческий - 66 тысяч сум, детский - 49 тысяч сум.

В Нукусе располагается краеведческий музей Каракалпакстана, основанный в 1929 году. Его отделы посвящены археологии, этнографии, новой истории и природе.

Часы работы:

вт-пт с 09:00-17:00

сб-вск с 10:00-16:00.

Как добраться в Нукус?

На самолете из России прямым рейсом авиакомпании Uzbekistan Airways Express за 3,5 часа. За примерно полтора часа до Нукуса можно долететь из Ташкента и Актау. Городской аэропорт находится в 4 км от центра Нукуса, добраться можно на общественном транспорте или такси.

На ночном поезде из Ташкента за 17 часов. Из России можно доехать на поезде до Нукуса из Волгограда (37 часов). За 5 часов можно доехать на поезде из Ургенча, это город, расположенный в получасе от Хивы (между ними ходят маршрутки).

Миздахкан

Это древнее городище, расположенное на трех холмах примерно в 20 км от Нукуса, датируется IV веком до нашей эры. Этот некрополь считается одним из священных мест в Узбекистане. По легенде, над одним из мавзолеев находятся "Часы Апокалипсиса", которые отсчитывают время до конца света. Говорят, что когда из стены упадет последний кирпич, наступит апокалипсис. Поэтому паломники не дают стене разрушиться.

Еще есть легенда, что в Миздакхане находится могила первого человека по версии зороастрийской мифологии. Кроме мавзолеев, могил и крепостных стен здесь есть крепость Гяур-Кала. До некрополя не ходит общественный транспорт, но от Нукуса за 30 минут можно доехать на такси.

Муйнак

Муйнак расположен на северо-западе Узбекистана. До того как Аральское море пересохло, Мунайк был портом и рыболовецким городом, обеспечивающим рабочие места тысячам людей. Последствия экологической катастрофы сильно ударили по Мойнаку. Экономика рухнула, люди стали уезжать. Главная достопримечательность Муйнака теперь не пляжи, а кладбище кораблей. Недалеко от кладбища кораблей есть музей региональной истории и Аральского моря.

Ехать сюда лучше одним днем, из Нукуса дорога займет около 3 часов. Но если хочется провести здесь ночь, в Муйнаке есть юрточный лагерь и пара отелей.

С автовокзала Нукуса до Муйнака ежедневно ходят маршрутки с 9 утра.

Проезд стоит около 20 тысяч сомов (150 рублей).

Последняя маршрутка обратно в Нукус отправляется в 15:00.

Такси до Муйнака может стоить около 700 тысяч сомов (около 5 тысяч рублей), поэтому лучше путешествовать группой или найти попутчиков, чтобы разделить стоимость проезда. В поездку можно нанять и гида.

Крепости древнего Хорезма

Более чем 50 древних хорезмских крепостей было построено более 2000 лет назад, сейчас осталось около 20. Хорезмские крепости или Элик-Кала называют пустынными замками древнего Хорезма. В период арабских завоеваний это место называли "страной тысячи крепостей". Главной религией обитателей древнего Хорезма был зороастризм. До этих крепостей не доехать на общественном транспорте, поэтому единственный вариант их посетить - экскурсия или частный водитель.

Гяур-кала

Построенную в IV веке до нашей эры крепость зороастрийцев Гяур-кала арабы назвали "крепостью неверных". На протяжении сотен лет рядом с этим местом проходил Великий Шелковый путь. Когда-то в крепости располагались две цитадели: одна была храмом, а другая - дворцом. Крепость была разрушена сыном Чингисхана. Недалеко отсюда находится некрополь Миздахкан, так что их можно посетить за один раз.

Чилпык

Погребальная башня Чилпык или "башня молчания" использовалась зороастрийцами для погребения умерших на возвышенном месте. Дахма располагается на вершине округлого холма на берегу дельты Амударьи с видом на пустыню Кызылкум. Тела усопших клали на вершину башни, чтобы стервятники объедали их кости, которые затем помещались в оссуарии и закапывались на склонах холма. Чилпык находится в 43 километрах к югу от Нукуса.

Кызыл-кала

Некоторые археологи утверждают, что крепость Кызыл-кала представляла собой оборонительное сооружение, построенное для защиты древнего города-дворца Топрак-кала, расположенного по соседству. Кызыл-кала переводится как "красная крепость", и, по оценкам исследователей, она была построена примерно в I-IV веках нашей эры, но примерно в XII веке была реконструирована.

Топрак-кала

Топрак-кала был первой столицей Хорезмского царства. На этом месте были обнаружены монеты, керамика, шерстяные и шелковые ткани, ожерелья, стеклянные бусы и золотые украшения, письменность, роспись и скульптуру. Благодаря этим находкам это место стало называться "музеем изобразительного искусства Хорезма". Из большей части хорезмийских крепостей Топрак-кала находится в довольно хорошем состоянии, така как ее недавно отреставрировали.

Аяз-кала

Эти крепостные укрепления самые древние, построенные для защиты Кушанского царство. Строительства этой группы крепостей на разных этапах продолжалось с IV века до н. э. до VII вв. н. э. Руины крепостей, сложенные из сырцового кирпича, необычны тем, что на их территории расположены и неукрепленные сельские поселения.

Гульдурсун

На этом древнем городище в XII–XIII веках Хорезмшахами была построена крепость. Эта крепость находится ближе всего к условной цивилизации, а не в чистом поле. Недалеко от стен стоят домики местного кишлака, а в 26 км находится город Турткуль.

Джанбас-кала

Крепость Джанбас-кала, основанная в IV в. до н.э., расположена на юго-восточной границе древнего Хорезма. В I веке н. э. крепость была разрушена.