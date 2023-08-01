Кому принадлежит Ферганская долина и что там посмотреть?

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Через Ферганскую долину проходил Великий Шелковый путь, а производство шелка здесь насчитывает более тысячи лет. С распространением ислама в Средней Азии в VIII веке Ферганская долина стала одним из центров исламского образования и культуры. В этом материале расскажем об узбекской части Ферганской долины.

Узбекская часть Ферганской долины обычно остается в тени более известных достопримечательностей страны - Самарканда, Бухары, Хивы и Ташкента.

Где находится Ферганская долина?

Расположенная на востоке Узбекистана Ферганская долина зажата между горными массивами Тянь-Шаня и Гиссаро-Алая. На самом деле, это не совсем долина, а скорее равнинная межгорная впадина площадью около 22 тысяч кв. км, территория которой поделена между несколькими странами: Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией.

Центральную часть долины занимают узбекские области (Ферганская, Наманганская и Андижанская)

области (Ферганская, Наманганская и Андижанская) По краям располагаются киргизские (Джалал-Абадская, Баткенская и Ошская)

(Джалал-Абадская, Баткенская и Ошская) и таджикские (Согдийская) области.

Через долину протекает вторая по величине река Средней Азии - Сырдарья.

Когда лучше ехать в Ферганскую долину?

Лучшее время для посещения Ферганской долины - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, поскольку эти месяцы отличаются приятной погодой с умеренными температурами.

Весной здесь все цветет, 21 марта широко отмечается Навруз. В марте средняя температура достигает 20°C.

Первая половина осени - также прекрасное время для посещения Ферганской долины. Поскольку это сезон сбора урожая, рынки заполнены свежими фруктами и овощами.

С июня по август в Ферганской долине довольно жарко, температурой может превышать 35°C.

С декабря по февраль могут быть перепады температур и внезапные похолодания, хотя зима в целом мягкая и сильные морозы - редкость. Из минусов - зимой хуже ходит транспорт, так как туристов меньше.

Безопасно ли посещать Ферганскую долину?

В то время как большинство городов и поселков в Узбекистане считаются безопасными для туристов, в отношении межграничных регионов это не всегда так. Их следует избегать, если это не связано с пересечением границы через официальные КПП.

Ферганская долина - довольно сложный регион с точки зрения этнической и территориальной проблематики, поскольку там сходятся границы трех государств, но в основном конфликты возникали на таджикско-киргизской границе. Таким образом большая часть Ферганской долины со стороны Узбекистана безопасна для путешественников. При этом население Ферганской долины более консервативно, чем в остальной части Узбекистана, тем более в крупных городах, поэтому не стоит одеваться и вести себя вызывающе.

Как добраться в Ферганскую долину из Ташкента?

В Фергану можно долететь на самолете - перелет длится меньше часа.

Начать путешествие по долине из Ташкента можно с города Коканд, куда можно доехать на поезде Ташкент-Андижан (от столицы до Андижана ехать 6 часов, до Коканда - 4 часа).

Можно передвигаться на такси, но туристам часто завышают цену. В Узбекистане также работает сервис такси Yandex Go с фиксированными расценками.

В Ферганскую долину можно поехать с организованной экскурсией по Ферганской долине на один или несколько дней.

Удобный и дешевый способ путешествовать по Ферганской долине - маршрутки.

Роль транспортного узла в узбекской части долины играет город Фергана благодаря своему центральному расположению. Из Ферганы идут маршрутки до Маргилана (30 минут), Риштана (1 час), Намангана (1,5 часа), Андижана (1,5 часа) и Коканда (2 часа). Поезд - это еще один удобный способ путешествовать по региону.

Куда съездить в Ферганской долине?

Фергана

Город Фергана расположен в южной части Ферганской долины, к северу от Алайского хребта. И хотя Фергана была основана лишь в 1876 году, люди живут на этой территории тысячи лет. Этот довольно современный город служит важным промышленным центром Узбекистана, а также административным центром одноименной области. В Фергане много отелей, есть парки и необходимая инфраструктура. Однако здесь нет роскошных исторических зданий, но можно посмотреть Центральную мечеть, Дворец спорта, Бывший дом губернатора, центральный базар, Ферганские ворота и многочисленные памятники.

В Фергану можно добраться на самолете, маршрутке и автобусе.

Риштан

Риштан известен своей многовековой традицией гончарного дела, насчитывающей не менее восьми сотен лет. Риштанские керамические изделия украшаются голубой глазурью - ишкором. Риштан остается центром гончарного производства, хотя здесь уже не так много мастеров, которые до сих пор используют традиционные технологии. В 2021 году в Риштане открылся Международный центр керамики - некое арт-пространство для мастеров гончарного дела. Мастерские и лавки расположены на первом этаже, а гончары и их семьи проживают на втором этаже. В городе можно также посетить гончарные мастерские местных керамистов Рустама Усманова и Алишера Назирова. На территории древнего городского кладбища Сохиби Хидоя можно увидеть мечеть Ходжа Илгор.

Риштан находится на полпути между Ферганой и Кокандом, добираться придется на маршрутке. Из Маргилана в Риштан ехать около часа, от Ферганы - около 45 минут, из Коканда - около 35 минут.

Маргилан

Маргилан - один из древних городов Ферганской долины, возникший во II—I веках до н.э. Название города известно с Х века. Есть легенда, что Маргилан получил свое название из-за Александра Македонского, которого встретили угощением из куриного мяса и хлеба, хотя полководец на самом деле сюда не доходил. В Маргилане можно увидеть своими глазами процесс ручного производства шелковых изделий на фабрике Едгорлик. Также стоит посетить колоритный базар Кумтепа, который работает по четвергам и воскресеньям, медресе Саид Ахмад-Ходжа XIX века и комплекс Пир Сиддик XVIII века мечетью и мавзолеем.

Маргилан находится всего в получасе езды от Ферганы на маршрутке, поэтому оттуда удобно приезжать в Маргилан в рамках однодневной поездки. На поезде сюда можно добраться из Коканда или Ташкента.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коканд

Через Коканд, расположенный на юго-западе долины, также пролегал Великий Шелковый путь. Известный как минимум с 10 века Коканд был столицей Кокандского ханства в XVIII-XIX веках. Главная достопримечательность города - дворец Кудаяр-хана 19 века с красивыми внутренними дворами, деревянными колоннами с замысловатой резьбой, богато украшенной плиткой и яркими фресками. Дворец внесен в список мирового исторического наследия ЮНЕСКО. Архитектурный комплекс Джами с мечетью и медресе - еще одно интересное место в Коканде, как и медресе Нарбута-бия. Также стоит посетить мавзолей Модари-хана - место упокоения правителей Кокандского ханства. В нем есть несколько гробниц, каждая из которых имеет свой уникальный архитектурный стиль.

Коканд находится в двух часах езды на маршрутке от Ферганы или в 50 минутах от Риштана. Из Ташкента, Маргилана и Андижана можно доехать на поезде.

Наманган

Наманган - один из самых консервативных городов Узбекистана, а также второй по численности населения город в стране. Как и во многих местах в Ферганской долине, в этом городе проживает множество мастеров, включая гончаров, ткачей, сапожников, кузнецов и ювелиров. В Намангане стоит посмотреть мавзолей Ходжи Амина и медресе Мулла-Киргиз рядом с базаром, мечеть Отавалихон Тура и парк имени Бабура. При желании можно зайти в Государственный музей истории и культуры Наманганской области. К северо-востоку от Намангана рядом с городом Чартак есть горячие источники со спа-центром. Неподалеку есть городище Ахсикент, примерно в 22 км от Намангана.

Наманган находится в часе езды на маршрутке от Маргилана или в 1,5 часах от Ферганы. Из Ташкента можно доехать на поезде.

Андижан

Андижан - также один из торговых центров на Великом Шелковом пути - был основан в V-IV века до н. э. Несмотря на свои древние корни, Андижан стал также для Узбекистана очень важным индустриальным городом. Землетрясение 1902 года разрушило очень много древних архитектурных памятников. Мечеть Джами XIX века с самым большим в Ферганской долине медресе и минаретом 13 века - одно из немногих сохранившихся исторических сокровищ, уцелевших после землетрясения. Базар Янги - крупнейший рынок в узбекской части Ферганской долины (открыт ежедневно с 09:00 до 18:00), также стоит зайти на базар Жахон в старой части города (по воскресеньям и четвергам). Можно также посетить дом-музей Бабура, парк имени Алишера Навои и еще десяток различных музеев.

Андижан находится в 1,5 часах езды от Ферганы на маршрутке. На поезде добраться до Андижана можно из Ташкента или Коканда.