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Новые крупные отели откроются в Узбекистане до 2026 года

Номер в гостинице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новые гостиницы категории 3 звезды и выше появятся во всех регионах Узбекистана. Власти в рамках реформирования сферы туризма будут компенсировать отельерам средства, потраченные на строительство новых комфортным мест размещения в Узбекистане.

Во всех регионах Узбекистана станет больше «звездных» отелей, этому поспособствует новая правительственная программа.

В Узбекистане в следующем году начнет действовать система компенсации части расходов бизнеса на строительство и оснащение отелей высотой минимум пять этажей. Здания, проходящие реконструкцию, не попадают в программу. Участниками могут стать новые отели и гостиницы, которые будут открыты в Узбекистане до конца 2026 года.

Получать компенсацию можно будет за отели 3 звезды, имеющие минимум 60 номеров, за отели 4 и 5 звезд с номерным фондом от 120 комнат. Согласно постановлению республиканского правительства, за каждый трехзвездочный номер компенсация составит 40 млн сумов, за номере в отелях большей звездности - по 65 млн сумов.

Гостиниц имеющих «звезды» в Узбекистане станет больше. В тех регионах и городах, где сейчас нет мест размещения соответствующего уровня, первые три отеля категории 3 звезды получат компенсацию с увеличением 50%. Также увеличенная компенсация готовится для первых в городе двух отелей 4 и 5 звезд.

Система компенсаций будет внедрена для отельного бизнеса в Узбекистане с 1 января будущего года.

Комитет по туризму создали в Узбекистане

Комитет по туризму создали в Узбекистане

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