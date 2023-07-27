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Комитет по туризму создали в Узбекистане

самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Узбекистана вплотную взялись за развитие туризма в стране. Полномочия в этой сфере получил специально учрежденный комитет при одном из министерств.

Развитием туризма в Узбекистане займется специально созданный с этой целью комитет, постановление о создании ведомства издал президент Шавкат Мирзиеев.

По словам его пресс-секретаря Шерзода Асадова, комитет будет относиться к Минэкологии страны.

Новый орган возглавит Умид Шадиев. Ранее чиновник занимал должность постпреда Узбекистана при ЮНЕСКО.

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