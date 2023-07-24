Древний город нашли под Самаркандом

В Узбекистане археологи сделали новое открытие. В Самаркандской области обнаружен доисторический город.
Останки древних сооружений найдены исследователями под Самаркандом.
Место археологического открытия: Мингтеп Джамбайского района. Найденные сооружения - как останки зданий, так и оборонительных стен, мемориальных комплексов - относятся к VIII-VII векам до н.э.
"На сегодняшний день на возвышенности Мингтепа сохранено 40 гектаров территории. На этой площади уже третий год ведем раскопки, обнаруживаем керамические предметы, архитектурные памятники, объекты материально-культурного наследия"
– научный исследователь Самаркандского института археологии Хусниддин Рахмонов
Работы на данной территории проводит международная группа археологов и историков. В будущем объект может быть превращен в музей под открытым небом.