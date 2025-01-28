Вестник Кавказа

Узбекистан планирует построить три завода в Башкирии

Узбекистан планирует построить три завода в Башкирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство Башкирии провело деловую встречу с делегацией Узбекистана. Стороны обсудили совместные промышленные проекты.

Глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с делегацией Узбекистана. Стороны обсудили сотрудничество по ряду направлений. 

Сообщается, что центральноазиатская республика и субъект РФ намерены сотрудничать в торговле, промышленности, образовании и других сферах. Также стороны ведут переговоры по строительству в Башкирии ряда производств с узбекистанским участием. 

— Мы продолжаем переговоры об открытии на территории Узбекистана нашего совместного технопарка, о строительстве в Башкортостане цементного завода, производства мягких упаковок, газовых баллонов

– Радий Хабиров

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