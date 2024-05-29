Вестник Кавказа

В Узбекистане активизировались хадж-мошенники

В Узбекистане активизировались хадж-мошенники
© Фото: МВД Узбекистана
В преддверии большого хаджа в святые места в Саудовской Аравии – Мекку и Медину – в Узбекистане начали действовать мошенники, которые за кругленькую сумму в валюте обещают организовать поезду "по высшему разряду".

Хоть раз в жизни совершить хадж в святые места в Саудовской Аравии – заветная мечта каждого правоверного мусульманина, на чем зачастую наживаются мошенники в Узбекистане, большинство из которых – сотрудники туристических компаний, не понаслышке знакомых с правилами проведения хаджа и умры.

Служба государственной безопасности и министерство внутренних дел Узбекистана уже задержали нескольких таких мошенников – так, в Наманганской области в руки правоохранителей попал 56-летний житель Балыкчинского района Андижанской области, который "всего" за $20 тыс через наманганскую турфирму обещал отправить в хадж родителей местного жителя, передает Podrobno.uz.

Не брезгуют преступным бизнесом и сами работники туристических компаний - делопроизводитель одной из туристических компаний в том же Намангане требовал $15 тыс за отправку в хадж двух человек: он был задержан при получении аванса в размере $10 тыс. 

Несколько таких мошенников правоохранители задержали в Хорезмской и Ферганской областях – они специализировались на малом паломничестве – умре, и исправно брали дань за свое посредничество в процессе - они просили за свои услуги от $2 до $3,5 тыс. 

В отношении всех задержанных сейчас ведется следствие, добавили в МВД страны. 

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