Хадж 2024: что такое, сколько стоит, кто совершает, чем отличается от умры?

Паломничество в Мекку и Медину в 2024 году начнется совсем скоро. Что такое хадж? Чем он отличается от умры? Кому можно совершить паломничество?

Выезд паломников на хадж 2024 стартовал 9 мая, однако основной поток начнется в июне. Их отправка завершится 10 июня. Домой паломники начнут уезжать с 20 июня. В 2024 году квота российских паломников – 25 тыс человек.

Что такое хадж?

Хадж – паломничество в саудовские города, которые в исламе являются священными, – Мекка и Медина. Это один из пяти стопов ислама наряду с шахадой, намазом, постом и закятом.

Паломничество – единственный столп в исламе, который совершается строго в определенное время и только в Мекке. Хадж нужно совершить хотя бы один раз в жизни, если позволяют здоровье и финансы.

Если верующий из-за определенных причин не может отправиться в Мекку, то он может послать вместо себя "заместителя". Чаще в роли таких "заместителей" бывают друзья или родственники.

Хадж и умра: в чем разница?

Между умрой и хаджем есть существенные различия. Умра – это малое паломничество по святым местам Мекки, которое мусульманин может совершить абсолютно в любое время года.

Хадж – это один из пяти столпов веры, поэтому его статус выше. Значение умры по сравнению с хаджем гораздо меньше.

Малое паломничество можно совершать в любой месяц года, в то время как хадж в Мекку необходимо совершать только в месяц Зуль-хиджа.

Отличия также заключаются в количестве ритуалов: если умру можно совершить за несколько часов, то для хаджа следует выделить минимум 4 дня.

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Для совершения умры верующий должен пройти следующие обряды:

Ихрам (состояние духовной чистоты);

Обход вокруг Каабы;

Перемещение между холмами Сафа и Марва;

Бритье налысо или стрижка волос.

Во время хаджа, помимо тех же обязательных обходов вокруг Каабы, бега между холмами Сафа и Марва и ихрама, мусульманин должен совершить:

проживание в течение нескольких дней в долине Мина;

ночевку в Муздалифе;

стояние в долине Арафа в День Арафа.

Кто совершает хадж?

Паломничество могут совершать только мусульмане. Немусульманам, а также вероотступникам запрещено не только совершать хадж, но и посещать Мекку в принципе.

Хадж также должны совершать верующие, которые достигли зрелости. А детей шариат освобождает от паломничества, будь то хадж или умра.

Что касается женщин, то в Мекку они могут отправиться в сопровождении мужа, близкого родственника (отец, брат, дядя) или в составе группы.

Сколько стоит хадж в 2024 году?

Продажей путевок в священные города Саудовской Аравии часто занимаются специальные аккредитованные хадж-компании. Минимальная стоимость путевки может составить от $4,5 тыс.

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Точные цены могут меняться в зависимости от конкретных программ. В стоимость поездки уже входят перелет, трансфер, проживание в гостинице и другие услуги.