Курбан-байрам 2024: когда у мусульман праздник Ид аль-Адха в 2024 году?

Праздник Курбан-байрам (Ид аль-Адха, Праздник жертвоприношения) празднуется через 70 дней после Ураза-байрам. Когда его отметят мусульмане в 2024 году? Сколько его принято праздновать? В какие дни надо держать пост?

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, или Праздник жертвоприношения, – это один из главных праздников всех мусульман. Праздник и дни до него традиционно сопровождаются паломничеством (хаджем) в Мекку и Медину. Там последователи ислама отметят День Арафа.

Почему Курбан-байрам в разные дни?

У праздника Курбан-байрам отсутствует постоянная дата. Она смещается каждый год, поскольку день празднования высчитывается по исламскому лунному календарю.

Календарь мусульман заметно отличается от привычного всем солнечного григорианского. Лунный год короче на 10-11 дней, а сутки начинаются с заходом солнца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если в 2023 году последователи ислама отмечали Ид аль-Адха 28 июня, то в 2024-м они будут праздновать его 16 июня.

Когда Курбан-байрам 2024?

Курбан-байрам празднуется через 70 дней после Ураза-байрам. В 2024 году Праздник жертвоприношения выпадает на ночь с 15 на 16 июня.

Основные торжества, в том числе праздничная молитва, пройдут 16 июня. Курбан-байрам принято отмечать три дня, поэтому его празднование продлится до 18 июня.

Зуль-хиджа – какой месяц

Ид аль-Адха празднуется на 10-й день последнего 12-го месяца лунного календаря – Зуль-хиджа. В этом году он начнется 7 июня, а завершится 6 июля наступлением месяца Мухаррам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо Курбан-байрама, в месяц Зуль-хиджа представители ислама отмечают день Арафа (15 июня). Кроме того, мусульманам рекомендуется в первые 9 дней месяца соблюдать пост.

День Арафа 2024

Перед Курбан-байрамом мусульмане и мусульманки отметят еще один важный день – день Арафа или день стояния на горе Арафат. Паломничество к священной горе в 2024 году приходится на 9-й день месяца Зуль-хиджа (15 июня).

День Арафа неразрывно связан с историей первых людей на Земле – Адама и Хавы (Евы). После изгнания из рая они встретили и познали друг друга на горе Арафат. Там же Адаму отпустили все грехи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гора Арафат находится в 20 км от Мекки. Если паломник во время Хаджа не совершил стояние, то ему придется еще раз совершить паломничество.

В день Арафа желательно соблюдать пост, однако паломники от воздержания освобождаются, поскольку им следует поберечь силы для стояния. Те, кто встречает день Арафа дома, могут подержать однодневный пост.