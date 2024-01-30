Курбан-байрам 2024: когда, что за праздник, как поздравить и что нельзя делать

Курбан-байрам, или Ид аль-Адха, или праздник жертвоприношения, – это главный праздник в мусульманском календаре. Расскажем о его истории и поздравлениях, когда начало и конец, что нельзя делать и как провести Курбан-байрам.

Праздник жертвоприношения – Курбан-байрам – главный для всех последователей ислама. В этот день верующие проявляют свою покорность и преданность Всевышнему.

В праздник Курбан-байрам принято также проявлять милосердие, раздавать милостыню, навещать своих родных и близких. Одна из основных традиций этого дня – обряд жертвоприношения.

Когда Курбан-байрам в 2024 году?

Главный праздник всех мусульман – Ид аль-Адха (Курбан-байрам) – отмечается спустя 70 дней после Праздника разговения (Ураза-байрам).

За день до Курбан-байрама верующие отметят еще одно важное событие – День Арафа. В этот день паломники посещают гору Арафат в Мекке и совершают молитву у ее подножия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году праздник выпадает на 16 июня. Поскольку Курбан-байрам принято отмечать три дня, то его празднование продлится до 18 июня.

Курбан-байрам – что это за праздник?

Праздник Ид аль-Адха в переводе с арабского означает Праздник жертвоприношения. Название напрямую связано с историей из 37-й суры Корана о пророке Ибрагиме (Аврааме) и его сыне Исмаиле.

В ней говорится, что Всевышний послал Ибрагиму испытание. Пророк должен был принести в жертву своего сына Исмаила. Ибрагим, а затем Исмаил согласились на этот шаг.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако Аллах в последний момент заменил сына Ибрагима на ягненка. Всевышний вознаградил пророка за преданность, и позже у него на свет появился сын Исхак.

Как поздравить с праздником Ид аль-Адха?

Верующие в этот день говорят друг другу «Ид Мубарак!» («Благословенного праздника») или же «Иду-кум мубарак!» (Да будет благословенен ваш праздник!»). Затем идут личные пожелания.

Выходной на Курбан-байрам

Праздник Ид аль-Адха отмечается несколько дней подряд. В 2024 году последователи ислама будут праздновать с 16 по 18 июня.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальный выходной в этот день объявлен в ряде российских регионов: Татарстане, Башкирии, Крыму, Адыгее и республиках Северного Кавказа.

Что нельзя делать в Курбан-байрам?

В день Праздника жертвоприношения мусульманину нельзя отказывать в милостыне и любой помощи нуждающимся. Кроме того, запрещено ругаться и сквернословить.

Как провести Ид аль-Адха?

Мусульмане рано утром спешат на праздничную молитву (намаз), перед которой необходимо совершить полное омовение и надеть на себя чистую одежду.

В этот день принято также поздравлять своих родных и близких, ходить в гости, дарить подарки. На стол обычно подаются блюда из мяса, а также сладости и соки.

Обязательная часть праздника – жертвоприношение.

Обряд жертвоприношения в Курбан-байрам

Традиция жертвоприношения была заложена историей о пророке Ибрагиме и его сыне Исмаиле. В жертву приносят барана, корову или верблюда. Мусульманин не должен проявлять агрессии при заклании животного.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Запрещено также показывать жертве нож и мучить ее. Животное не должно чувствовать паники перед проведением обряда. К жертве нужно относиться с жалостью, тогда и Всевышний смилуется над верующим.

Принесение жертвы обязательно для тех, у кого есть такая материальная возможность.

Праздничный намаз

Ид аль-Адха празднуется с раннего утра. Верующие спешат на праздничную молитву, которые обычно проводятся в мечетях или на специальных площадках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо праздничного намаза, утром читается Корана, произносится праздничная проповедь о важности этого дня для мусульман. После этого верующие приступают к обряду жертвоприношения.

Отличие Курбан-байрама от Ураза-байрам

Ураза-байрам – праздник разговения. Он знаменует завершение священного месяца Рамадан, в течение которого мусульмане соблюдали пост.

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, который отмечается через 70 дней после Уразы.

Пост перед Курбан-байрамом

Перед праздником последователям ислама желательно соблюдать пост, который длится первые девять дней месяца Зуль-Хиджа, – с 7 по 15 июня. Десятый день месяца – день празднования Курбан-байрама.