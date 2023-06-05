Зуль-хиджа 2023: какой это месяц? 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начало исламского месяца Зуль-хиджа выпадает на 19 июня. В ходе этого месяца верующие совершают паломничество в Мекку, соблюдают 9-дневный пост и празднуют Курбан-байрам.

Месяц зуль-хиджа – это 12-й месяц лунного календаря и один из четырех строгих исламских месяцев. Название месяца в переводе с арабского говорит само за себя: "зуль" – обладатель, "хиджа" – паломничество. Месяц зуль-хиджа – время большого паломничества в священные для мусульман места в Мекке. Хадж совершается в первую декаду месяца, а что еще делают верующие в эти дни?

Начало месяца зуль-хиджа 2023

Месяц зуль-хиджа в этом году начинается 19 июня и завершится 18 июля. Следующий месяц – Мухаррам – наступит 19 июля.

В ходе месяца зуль-хиджа мусульмане отпразднуют День Арафат (27 июня), Курбан-байрам (28 июня) и Дни такбира ат-Ташрик – продолжение праздника жертвоприношения (29 июня - 1 июля).

10 дней зуль-хиджа

Первые 10 дней месяца зуль-хиджа приходятся на 9-дневный пост и праздник Ид аль-Адха. Именно эти дни, как говорил пророк Мухаммед, считаются наидостойнейшими днями этого мира.

Кроме поста и праздника, в месяц зуль-хиджа также входит день Арафа. В этот день паломники совершают главный столп хаджа, без которого нельзя представить большое паломничество, – стояние на горе Арафат, где встретились изгнанные из рая Адам и Хава (Ева). Мусульмане в этот день собираются в долине Арафа и обращаются к Всевышнему с молитвами.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Верующие, которые в первую декаду месяца, помимо молитв, поста и совершения паломничества в Мекку, совершают благие поступки, будут вознаграждены. Именно поэтому эти дни имеют очень высокую ценность для мусульман.

Пост в месяц зуль-хиджа

Как было сказано, в месяц зуль-хиджа мусульмане соблюдают строгий 9-дневный пост. Он желателен, но не обязателен для верующих. Исключение - пост в день Арафа. Пост в этот день – самый предпочтительный из всех девяти дней. Тому, кто соблюдает пост в день Арафа, прощаются грехи предыдущих и последующих двух лет. Пост в день Арафа могут не соблюдать люди, которые находятся в хадже.

Пост в первые 10 дней месяца зуль-хиджа ничем не отличается от 30-дневного поста в священный месяц Рамадан. В течение 9 дней мусульмане не пьют и не едят в дневное время суток, соблюдают ифтар и сухур, не сквернословят и не ссорятся, а совершают хорошие поступки.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в этом году начинается с первого дня месяца зуль-хиджа – 19 июля. Завершится первая декада месяца 28 июня.

Какого числа Курбан-байрам 2023?

Курбан-байрам – праздник жертвоприношения, который будет отмечаться в этом году 28 июня. Ид аль-Адха – один из главных праздников в исламе, напоминающий всем верующим о преданности человека Всевышнему и его милосердии.

Праздник отмечается через 70 дней после Ураза-байрам. Помимо основной даты, мусульмане также празднуют Дни такбира ат-Ташрик – продолжение Курбан-байрама – в течение трех дней. В этом году они продлятся с 29 июня по 1 июля.