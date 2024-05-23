День Арафа 2024: что это, когда, пост, дуа, что нужно делать и что читать?

День Арафа – это одно из важнейших событий для всех мусульман, которое отмечается перед Курбан-байрамом. Какова его история? Что нужно делать в этот день? Как держать пост?

День Арафа, или День стояния на горе Арафат, связан с историей об Адаме и Еве. С тех пор мусульмане каждый год, совершая паломничество в Мекку, участвуют в обряде стояния на горе.

Что такое День Арафа?

День Арафа – одна из самых важных дат в истории ислама, связанная со стоянием Адама и Евы на горе Арафат возле Мекки. Именно на этой горе первые люди на Земле встретились друг с другом спустя годы после изгнания. Там же им простили все грехи.

Кроме того, именно оттуда пророк Мухаммед во время паломничества обратился ко всем верующим мусульманам с прощальной проповедью.

© Фото: Fahad Faisal, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

В память об этом сотни тысяч паломников собираются на 9-й день месяца Зуль-хиджа у подножия этой горы. Стояние на горе Арафат – обязательный обряд во время хаджа. Без его совершения большое паломничество будет считаться невыполненным.

Когда День Арафа 2024?

Дата Дня Арафа меняется каждый год, поскольку его, как и другие мусульманские праздники, последователи ислама отмечают по лунному календарю, который короче григорианского на 10-11 дней.

В 2024 году День стояния на горе Арафат выпадает на 15 июня. На следующий день (16 июня) верующие отметят праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам, Праздник жертвоприношения).

Что нужно делать в День Арафа?

Самое главное в этот день – стояние на горе Арафат. Последователи ислама должны хотя бы раз в жизни совершить хадж. Паломники проводят этот день на склонах самой горы и в долине возле нее до заката, а потом в долине Мина побивают шайтана камнями.

Но большинство мусульман встретят День Арафа не в Мекке, а дома. Поэтому в этот день следует часто произносить шахаду и читать дуа. Кроме того, принято за день до праздника раздавать милостыню и просить прощения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рекомендуется также завершить любые домашние дела до обеда, чтобы вторую половину дня посвятить молитвам. Считается, что любые благие дела в этот день, а также просьбы у Всевышнего поощряются и избавляют верующих от ответственности за грехи за последние два года.

При этом надо отметить, что в этот день любые скверные поступки приводят к многократному увеличению грехов. Поэтому запрещено сквернословить, завидовать, ругаться и вести себя высокомерно.

Что полезно делать в День Арафа?

В День Арафа последователи ислама стараются чаще обращаться к Всевышнему через молитвы, Аллах к ним обязательно прислушается. Важно совершать как можно больше благих деяний.

Пост в День Арафа

В День Арафа для всех последователей ислама, кроме тех, кто совершает хадж, желательно держать пост (уразу). Паломники от воздержания освобождаются, так как им нужно поберечь силы для стояния на горе и завершения хаджа. Могут не держать пост беременные и кормящие женщины и больные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пост в День Арафа заключается в отказе от пищи и питья в дневное время суток. Прием еды дозволен после заката, при этом еда для разговения должна быть хяляльной.

«Пост в День Арафа способствует прощению грехов за два года, прошедший и будущий»

– пророк Мухаммед

Дуа в День Арафа

"Лучшее дуа – это дуа, совершенное в день Арафа"

– пророк Мухаммед

В День Арафа представители ислама читают дуа на арабском языке. В переводе на русский язык оно звучит так:

«Нет бога, кроме Единого Господа, у Которого нет сотоварища. Только Ему принадлежит истинная власть и восхваление. Он – Всемогущ»

«Господь наш! Дай нам в этой и будущей жизни благое. И защити нас от огня Ада»

«О Всевышний, поистине, я был несправедлив к себе, и, поистине, только Ты прощаешь грехи. Прости же меня прощением Своим и прояви милость! Воистину, Ты Прощающий, Милостивый»

Что делают на горе Арафат?

Стояние на горе Арафат – один из важнейших обрядов большого паломничества в Мекку (хаджа). Это кульминация всего паломничества, которое длится до захода солнца.

© Фото: Al Jazeera English, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0

Во время стояния мусульмане обращаются ко Всевышнему, избавляются от грехов и молятся о прощении. После стояния мусульмане приступают к побиванию Сатаны камнями в долине Мина.