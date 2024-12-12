Вестник Кавказа

Названа точная дата открытия курорта "Мамисон" в Северной Осетии

Названа точная дата открытия курорта "Мамисон" в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Северной Осетии назвал точную дату открытия курорта "Мамисон". Оно произойдет 28 февраля в 10:00. Инфраструктура объекта продолжит развиваться.

Горнолыжный курорт "Мамисон" в Северной Осетии откроется 28 декабря, рассказал глава республики Сергей Меняйло в разговоре с журналистами. Инфраструктура на объекте подготовлена для обслуживания туристов.

"Предварительно, 28 февраля в 10:00 мск откроют "Мамисон", сейчас идут тестовые испытания. Это первая очередь, она подлежит развитию до 2030 года"

- Сергей Меняйло

Он передал, что некоторые инвесторы и резиденты готовы принять участие в реализации второй очереди проекта, которую глава региона считает возможным объединить с третьей. В этом вопросе власти Северной Осетии активно сотрудничают с Минэкономразвития России.

Курорт уже оборудован двумя канатными дорогами, трассами общей длиной в 17 км и отелями. Вскоре там появятся ресторан и гостиничные комплексы, а также дополнительная инфраструктура.

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