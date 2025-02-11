Рейс Москва-Тбилиси возвращается во Внуково для замены самолета

Самолет "Азимута", вылетевший из российской в грузинскую столицу, возвращается в аэропорт вылета. По технической причине судно заменят на резервное.
Перевозчик "Азимут" заменит самолет на международном рейсе Москва-Тбилиси, так как во время полета возникла "техническая причина".
"Самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший 19 февраля 2025 года рейс А47107 Москва - Тбилиси, по технической причине возвращается в аэропорт вылета Внуково"
– авиакомпания
В компании уточнили, что позже рейс отправится в Грузию, самолет будет заменен на резервный.