Вестник Кавказа

Red Wings свяжет Нижний Новгород с Тбилиси и Батуми

Самолет Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В апреле запустят рейсы из Нижнего Новгорода в Тбилиси и Батуми. Полеты будет совершать перевозчик Red Wings. С июня маршрут расширится.

Российский авиаперевозчик Red Wings в апреле свяжет Нижний Новгород с двумя грузинскими городами – Тбилиси и Батуми, пишет пресс-служба воздушной компании.

Первые рейсы в Батуми запланированы на 26 апреля. Полеты будут совершаться по субботам, а обратные рейсы – по воскресеньям. С 28 мая вылеты из Нижнего Новгорода будут производиться по средам, а из Батуми – по четвергам.

Что касается полетов в Тбилиси, то они будут выполняться с 28 апреля. Сперва все рейсы в грузинскую столицу будут совершаться по понедельникам, а в российский город – по вторникам.

Подчеркивается, что с 5 июня частота увеличится за счет появления рейсов в Тбилиси по четвергам и в Нижний Новгород по пятницам.

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