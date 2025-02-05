Нижний Новгород готов организовать прямые перелеты в Сухум

Власти Нижнего Новгорода намерены в ближайшее время организовать прямое авиасообщение с абхазским Сухумом – уже ведутся переговоры с российскими авиакомпаниями, заинтересованными в полетах по маршруту.

Власти Нижнего Новгорода намерены наладить субсидированные прямые перелеты между городом и его побратимом - столицей Абхазии Сухумом, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава российского города Юрий Шалабаев, находящийся в Сухуме с рабочим визитом.

"С руководством города приняли ряд важных решений в части стратегического партнерства между нашими городами-побратимами. Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум"

- Юрий Шалабаев

Как пояснил градоначальник, нижегородцы проявляют большой интерес к отдыху в Абхазии, как и сухумцы - в Нижнем. К тому же в мае после многих лет простоя начинает работу воздушная гавань Сухума. Огромную роль в развитии отношений городов-побратимов играют крепкие партнерские отношения между ними и искреннее желание развивать их по нарастающей, отметил градоначальник.

Нижегородские власти уже начали переговоры с авиакомпаниями, которые готовы взять на себя обязательства по выполнению пассажирских перевозок, и уже есть первые результаты, выразил уверенность Юрий Шалабаев, добавив: главным результатом этой работы станет комфорт граждан двух стран.