Абхазия рассчитывает на рейсы из Сухума в Петербург, Казань и Уфу

Авиавласти Абхазии намерены организовать авиарейсы из Сухума не только в Москву, но и в Петербург, Казань и Уфу – в таких полетах заинтересованы многие российские регионы.

Абхазские авиавласти намерены наладить регулярное воздушное сообщение из обновленного аэропорта Сухума во многие российские регионы, помимо Москвы, сообщил сегодня исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба.

"Несколько городов России заинтересованы сегодня в авиационном сообщении с Абхазией. ...Это такие крупные города, как Санкт-Петербург, Уфа, Казань и ряд других российских регионов"

- Бадра Гунба

Огромное значение для авиасообщения с популярным для отдыха у россиян регионом имеет расположение обновленного Сухумского аэропорта – он удален от столицы всего на 18 км, что позволит туристам комфортнно добираться из воздушной гавани не только в столицу, но и в основные курортные локации Абхазии, передает РИА Новости.

Напомним, сегодня Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба в Абхазии успешно принял первый за три десятилетия тестовый рейс из Москвы, самолет с пассажирами прибыл из столичного аэропорта "Внуково". В обновленной воздушной гавани самолет встретили водяной аркой.

Ожидается, что регулярные авиарейсы из России в Абхазию будут запущены к началу курортного сезона, в мае текущего 2025 года.