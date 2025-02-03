Первый самолет приняли в аэропорту Сухума сегодня

Аэропорт в Абхазии сегодня успешно принял рейс из Москвы. Самолет встретили водяной аркой. Пассажирский рейс прибыл из "Внуково".

Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба в Абхазии 7 февраля принял первый за три десятилетия авиарейс.

В Сухум прибыл самолет из Москвы. Рейс выполнен в тестовом режиме. Самолет прибыл в Абхазию с пассажирами на борту. В обновленной воздушной гавани самолет встретили водяной аркой.

Регулярные авиарейсы из России в Абхазию будут запущены к началу курортного сезона.