Вестник Кавказа

Первый самолет приняли в аэропорту Сухума сегодня

Флаг Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорт в Абхазии сегодня успешно принял рейс из Москвы. Самолет встретили водяной аркой. Пассажирский рейс прибыл из "Внуково".

Международный аэропорт "Сухум" имени Владислава Ардзинба в Абхазии 7 февраля принял первый за три десятилетия авиарейс.

В Сухум прибыл самолет из Москвы. Рейс выполнен в тестовом режиме. Самолет прибыл в Абхазию с пассажирами на борту. В обновленной воздушной гавани самолет встретили водяной аркой.

Регулярные авиарейсы из России в Абхазию будут запущены к началу курортного сезона.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1070 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазию ждет рост турпотока с запуском аэропорта - РСТ

Абхазию ждет рост турпотока с запуском аэропорта - РСТ

Аэропорт Абхазии примет рейс из Внуково сегодня

Аэропорт Абхазии примет рейс из Внуково сегодня

Абхазия отказалась от веерных отключений электричества

Абхазия отказалась от веерных отключений электричества

Абхазия обогнала Египет по популярности среди россиян в 2024 году

Абхазия обогнала Египет по популярности среди россиян в 2024 году

Самолеты между Россией и Абхазией полетят с мая 2025 года

Самолеты между Россией и Абхазией полетят с мая 2025 года

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством

Россия решит проблемы Абхазии с электричеством

Интерес россиян к Абхазии снова вырос - РСТ

Интерес россиян к Абхазии снова вырос - РСТ

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Москва заинтересована в дальнейшем укреплении российско-абхазских отношений – Сергей Лавров

Названа дата первого полета в Сухумский аэропорт

Названа дата первого полета в Сухумский аэропорт

Абхазия получила финансовую помощь от России

Абхазия получила финансовую помощь от России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы