Абхазию ждет рост турпотока с запуском аэропорта - РСТ

Этим летом поток туристов из России в Абхазию может вырасти благодаря открытию аэропорта в Сухуме примерно на 10%, считают в РСТ. Сегодня в Абхазию будет выполнен тестовый рейс из Москвы.

Запуск прямых авиарейсов в Абхазию повысит популярность данного направления среди российских туристов, уверены в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"При доступной стоимости перелетов и широкой географии рейсов в Россию турпоток может подрасти на 5-10%"

– сообщение

В РСТ объяснили, что чаще всего туристы выбирают для отдыха Гагру и Пицунду, а до них быстрее можно добраться из аэропорта Адлер. При этом на турпотоке Сухума и расположенных рядом с ним городов запуск воздушной гавани скажется сильнее.

Прямые рейсы планируется запустить в Абхазию с мая этого года.